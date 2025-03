Laprimapagina.it - Macron aumenta la retorica bellica e prova ad allontanare la pace in Ucraina?

Emmanuelcontinua a giocare con le parole, dando l’impressione di un politico che, piuttosto che promuovere soluzioni concrete e durature, preferisce alimentare lae intensificare il conflitto. Le sue ultime dichiarazioni, in cui accusa la Russia di “moltiplicare i bombardamenti” e di “mostrare la sua volontà di guerra”, non solo sono inutilmente provocatorie, ma sembrano spingere sempre di più il mondo verso un’escalation che, se non gestita con prudenza, potrebbe avere effetti devastanti.La scelta didi definire l’come il “resistente” e la Russia come l’unico “aggressore” è un atto unilaterale che, sebbene possa rispecchiare la posizione del governo francese, non aiuta a trovare quella mediazione che sarebbe necessaria per giungere a una. Con il suo discorso bellicoso,non fa altro che cementare il divario, facendo trapelare l’impressione che l’Europa sia più preoccupata di una guerra che sembra ormai perenne piuttosto che trovare soluzioni diplomatiche efficaci.