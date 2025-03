Sport.quotidiano.net - Maceratese sul mercato, contattati due portieri

Ieri il portiere Federico Gagliardini era a bordo campo allo stadio della Vittoria mentre i compagni si stavano allenando, per il direttore sportivo De Cesare sono ore passate al telefono alla ricerca di un portiere per le ultime decisive partite dellain cui è in palio la promozione in D nell’appassionante duello con la K Sport. La dirigenza è in attesa di conoscere la risposta di due numeri uno ex Lega Pro, diciamo che domani o giù di lì si dovrà sapere se hanno accettato la proposta perché c’è da preparare la gara di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi sarà di scena il Chiesanuova, terzultimo atto del campionato di Eccellenza. Poi i biancorossi saranno attesi dallo scontro diretto a casa del K Sport Montecchio Gallo e infine dal match casalingo con il Monturano Campiglione.