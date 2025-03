Teleclubitalia.it - Lutto a Casalnuovo: morto Raffaele De Simone, il pizzaiolo vittima di un incidente in Brasile

Leggi su Teleclubitalia.it

Non ce l’ha fattaDe, iloriginario diche era rimastodi un gravea Rio de Janeiro lo scorso aprile. Dopo una lunga degenza in una clinica brasiliana e il successivo rientro in Italia avvenuto l’estate scorsa con un volo militare, il giovane si è spento, lasciando nel .L'articoloDe, ildi uninTeleclubitalia.