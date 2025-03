Sport.quotidiano.net - L’Unahotels affonda il Petkimspor e centra i quarti di finale di Fiba Champions League

Reggio Emilia, 25 marzo 2025 – Una concreta Unahotels piega al PalaBigi ildi Smirne e conquista, con pieno merito, ididi. La formazione biancorossa vince la gara grazie al collettivo, che ha dato prova di un’ottima qualità difensiva e buone letture in attacco, trovando un protagonista per ogni periodo di gioco. A partire da Grant, finalmente efficace, nel primo quarto con, a seguire, un tonico e preciso Smith nel secondo, Cheatham nel terzo, autore di un validissimo sprazzo, prima che a chiudere la contesa arrivi, negli ultimi 10’, l’efficacia al tiro di Barford, condita da grinta e fisicità. Nel barrage che qualificherà le vincenti (al meglio delle 2 vittorie con gara 1 in casa della prima classificata di ogni raggruppamento di Top16) alla Final-Four della competizione, Reggio sfiderà una tra Unicaja Malaga, Aek Atene (già vincenti il loro girone) e la prima classificata del girone L, che vedrà i suoi match decisivi giocarsi domani sera.