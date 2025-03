Amica.it - “Lumière. L’avventura del cinema”: i sorprendenti filmati inediti dei primi cineasti

(askanews) – Sono di una modernità e di una bellezza sorprendente i 120degli inventori del cinematografo con cui Thierry Frémaux ha realizzato Lumière. L’avventura del cinema, che arriverà nelle sale il 3 aprile. Il direttore artistico del Festival di Cannes e direttore dell’Istituto Lumière di Lione per celebrare i 130 anni della nascita del cinema ha scelto queste “vedute”, restaurate dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, e ha composto un affresco che ha presentato a Roma in vista dell’uscita in sala.GUARDA LE FOTOFestival di Cannes: da Grace Kelly a Lady Diana, i royal sulla Croisette «Sono il solo regista che può dire “il film è sublime”, perché in realtà sono i film dei Lumière», ha ironizzato il regista, «mi sono interessato a loro non solo come storico ma come cinefilo, e ho scoperto queste meraviglie ed ho pensato che era importante rimettere i Lumière nella posizione che meritano.