Secoloditalia.it - L’ultima trovata buonista: coperte dei migranti sulla basilica di Firenze. FdI: “Schifezza estetica irrispettosa sul piano politico”

Ci risiamo: sembra che il modello d’accoglienza coatta di don Biancalani imperversi in Toscana, impositivamente, arrivando a toccare oltre alle arterie provinciali della regione, anche il suo cuore pulsante:. Con un passo in più, che stavolta coinvolge sempre le chiese e i luoghi di culto adattati a ricoveri di un’emergenza che da temporanea si stabilizza nel tempo (come molte delle realtà precarie del Bel Paese eterne insegnano). Ma non solo in quanto riadattate a spazi di pernotto e intrattenimento, ma come open space aperti alla rivisitazione artistica prodromica e funzionale alla propagandadem. E allora chiariamo, partendo dai fatti., la nuova installazione fa discutere: ledeisulle porte dellaE i fatti sono quelli che riguardano e vedono in primoin queste ore l’installazione ditermiche dorate sulle porte delladella Santissima Annunziata, voluta da alcune associazioni per sensibilizzare sul problema dell’emergenza abitativa per l’accoglienza dei, che ha suscitato reazioni contrastanti.