Laspunta.it - L’Ugl esclusa dalla protesta di piazza del 28 marzo

“Saremo in tanti noi della UGL ad aderire all’iniziativa come sempre accaduto anche nei precedenti scioperi. Dirigenti, iscritti, simpatizzanti – sottolinea il Segretario Provinciale UGLM Gerardo Minotti – faranno sentire la propria voce contribuendo a creare quelle percentuali di adesione che renderanno lo sciopero imponente”.Stona, a tal proposito, il veto che una sigla sindacale ha posto sulla possibilità di manifestare unitariamente davanti alla Prefettura di Frosinone.Metalmeccanici non potrà dunque sventolare i propri vessilli e le proprie bandiere indella Libertà.“Una decisione che non comprendiamo e che non penalizza il nostro sindacato – spiega Minotti – ma l’intera iniziativa, a cui viene tolta la forza che solo l’unitarietà può dare. Qualcuno però, evidentemente, non ha ancora ben capito l’importanza di questo aspetto, e mette i propri interessi davanti a quelli dei lavoratori metalmeccanici”.