L’Ue | preparatevi alla guerra sùbito la borsa di sopravvivenza!

Che l’Europa dovrà presto affrontare unane sono convinti tutti quelli che sperano di guadagnarci sopra. Bruxelles vuole lanciare un prestito di 800 miliardi di euri per comprare un po’ di armi che sarebbero utili in caso di conflitto con la Russia. L’obiettivo è uno solo: convincere i cittadini europei ad avere paura della. Un po’ come cinque anni fa, quando i cittadini furono fatti terrorizzare da un virus risultato meno pericoloso di quello dell’influenza.Cinque anni fa, almeno il virus c’era, anche se facilmente annientabile con quattro soldi di antinfiammatori. Oggi lanon c’è, ma bisogna convincere, terrorizzare il popolo perché accetti di indebitarsi per permettere ai venditori di armi di accumulare enormi profitti. Il compito se lo assume, come sempre, Bruxelles.