Iltempo.it - L'Ue è già pronta alla guerra, i piani per le famiglie: "Preparate le scorte per la crisi"

Leggi su Iltempo.it

La Commissione europea chiederà che tutte leeuropee abbianodi acqua, farmaci, batterie e cibo per sopravvivere 72 ore senza aiuti esterni in caso di. È una delle indicazioni contenute nella strategia per la preparazione dell'Unione, che la Commissione presenterà in giornata, secondo una bozza visualizzata dal quotidiano spagnolo El Pais. «Dobbiamo prepararci a incidenti eintersettoriali su larga scala, inclusa la possibilità di aggressione armata, che colpiscano uno o più Stati membri», afferma il documento. L'esecutivo europeo propone inoltre 30 azioni chiave, che vanno dpreparazione civile in caso di emergenza a elementi più tecnici come manovre congiunte e corsi specializzati per giovani e adulti, per prevenire la cittadinanza. E avverte che per agire congiuntamente con uno «spirito di solidarietà», come stabilito dai trattati, «l'Ue deve essere in grado di dispiegare tutte le risorse e i mezzi disponibili a supporto degli Stati membri.