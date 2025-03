Dilei.it - Lucio Corsi, l’aneddoto su Tony Effe a Sanremo 2025: “È un duro”

Leggi su Dilei.it

È un periodo d’oro per. La sua musica sta vivendo un momento di grande visibilità, la sua carriera è in ascesa e il pubblico lo ha consacrato come uno degli artisti più interessanti del panorama italiano. Ora, insieme al suo fidato amico e collega Tommaso Ottomano, si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Un traguardo importante, arrivato dopo l’esperienza a, dove i due hanno conquistato il secondo posto e raccolto l’entusiasmo del pubblico e della critica.Oltre alla competizione e alla musica, la settimana sanremese è stata anche un’occasione per conoscere meglio gli altri artisti in gara, alcuni dei quali si sono rivelati molto diversi dall’immagine pubblica che li precede. Uno di questi è, di cuiha parlato con grande stima durante un’intervista con Alessandro Cattelan.