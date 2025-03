It.insideover.com - Luce verde della Consulta alle adozioni (internazionali) da parte dei single

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 33 del 2025, depositata lo scorso 21 marzo, ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto per le persone singole e non sposate di adottare bambini all’estero. Come si legge nel comunicato stampa, il supremo giudice “.ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1,legge numero 184 del 1983, nellain cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.” Parliamolegge fondamentale che ancora oggi disciplina, con tutte le modifiche e integrazioni intervenute nel tempo, il “Diritto del minore ad una famiglia”.Stando sempre al comunicato, per la Corte la non inclusione dei “” tra gli aventi diritto all’adozione internazionale dei minori in stato di abbandono si pone “.