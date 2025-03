Juventusnews24.com - Lucca Juve, l’obiettivo di mercato esce allo scoperto e strizza l’occhio a questo campionato: le parole non lasciano dubbi

di RedazionentusNews24disul suo futuro: tutte le dichiarazioni dell'attaccanteL'attaccante dell'Udinese Lorenzo, accostato anche al calcio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare anche il suo possibile futuro di Serie A.– «Non mi pongo obiettivi, può essere un limite mentale. Ragiono partita dopo partita, gol dopo gol. Io ho ancora tanta fame. Se non hai fame non vai da nessuna parte».RESTARE IN SERIE A – «Sono cresciuto a livello fisico, tecnico e mentale. All'estero vedo più gol, la Serie A è difficile ma è una sfida che mi dà adrenalina. Sono padrone del mio destino».