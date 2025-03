Ilnapolista.it - Lucca: «Il rigore scippato a Thauvin? Una questione che è stata ingigantita»

Lorenzoha debuttato pochi giorni fa nella Nazionale italiana maggiore contro la Germania. L’attaccante dell’Udinese racconta il suo momento positivo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.: «Il? Unache è»Come è tornato dalla Nazionale?«Contento perché il ct mi ha dato spazio. E ho ritrovato tanti compagni dell’Under 21. Ma torno esattamente come sono andato, deciso a proseguire il percorso con l’Udinese: mancano nove partite, bisogna dare tutto».Infortunato Retegui, l’Italia ha scoperto Kean e lei, due italiani che non giocano nelle super potenze:«Io e Moise siamo stati insieme al Torino da piccoli. È un grande amico. Ci conosciamo da quando eravamo bambini ed è stato bello ritrovarsi e ricordare cosa facevamo in spogliatoio.