Luca Marinelli porta in scena Una relazione per un'accademia con Fabian Jung al Teatro India

Luca Marinelli: una pièce sui condizionamenti sociali e sulla forma di libertà a cui aspirare quando si è soggiogati dalla trappola umana, attore pluripremiato e con un carico di successi cinematografici, firma il debutto della sua prima regia con Una relazione per un'accademia, trasposizione teatrale del testo iconico di Franz Kafka, in scena dal 25 al 30 marzo al Teatro India, per un affondo sui condizionamenti sociali e sulla forma di libertà a cui aspirare quando si è soggiogati dalla trappola umana. Sul palco il magnetico Fabian Jung nei panni del Signor Rot Peter, la scimmia che sfida una comunità alla ricerca di una via di uscita, ribaltando il rapporto tra uomo e creatura animale. Peter, la scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917, viene catturata e messa in gabbia, ma decide di imitare gli uomini per garantirsi la libertà.