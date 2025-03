Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 26 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 26– con la soap turca, Get. Nellaodierna Esra si trova ancora in uno stato di amnesia, e Ozan, d’accordo con gli altri, sta cercando di riportarla lentamente alla sua vita di prima. La speranza è che i luoghi e le persone della Millenium possano aiutarla a riacquistare la memoria. Inoltre, Ozan tenta un goffo stratagemma per farla ingelosire, presentandola alla modella Andrea, con cui si mostra particolarmente affettuoso. Ecco ilcon il novantottesimo episodio.