Louis Vuitton punta al trono delle sneaker da danza classica

Un mese dopo che Loewe ha svelato la Ballet Runner 2.0 e una settimana dopo che adidas ha presentato la Bad Bunny x adidas Ballerina, laina diè stata svelata.LV è l'ultimo marchio a lanciarsi nella tendenzada ballo. Chiamata in modo molto appropriatoina (un mash-upparole "" e "ballerina", nel caso non fosse abbastanza ovvio), il primo paio della maison è stato svelato in ben otto combinazioni di colori.ina YellowI materiali dipendono dalla colorazione scelta. La versione più gettonata sarà probabilmente quella completamente nera, con il monogramma in pelle firmatosu, tallone e lati. Questo paio è realizzato in pelle di vitello e camoscio. La scarpa è disponibile anche in altri modelli, come quello ricoperto da centinaia di perline argentate e quello con dettagli in nabuk.