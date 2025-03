Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva chiese riti voodoo contro polizia e pm

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 26 marzo 2025 – Una storia d’amore, morte. e magia nera. Non è la prima volta che, nell’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli, compaiono riferimenti a presunte pratiche esoteriche. Elementi che non hanno una ripercussione diretta sull’indagine vera e propria, ma che contribuiscono senza dubbio a rendere ancora più oscura una vicenda già di per sé ingarbugliata e degna di un romanzo: che da quasi 18 mesi sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera. L’ultima indiscrezione è proprio di queste ore. Stando a quanto emerso,– unico indagato per l’omicidio – avrebbe chiesto ad alcuni connazionali in Senegal di fare dei, dando i nomi di sei poliziotti della squadra mobile di Rimini e del sostituto procuratore Daniele Paci, titolare del fascicolo sul delitto Paganelli.