Napolitoday.it - Lotto e SuperEnalotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite

Il SuperEnapremia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, è stato centrato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un “5” da 33.851,84 euro presso il Bar Sicilia in via XX Settembre 69.Sianche con il, con una doppietta da oltre 37mila euro.