Lotta i convocati dell’Italia per gli Europei | 13 azzurri in gara a Bratislava assente Chamizo

Tra poco meno di due settimane prenderanno il via i Campionatidi2025, primo grande evento internazionale della stagione post-olimpica che si terrà ada lunedì 7 a domenica 13 aprile. Nella capitale slovacca verranno assegnati nel complesso trenta titoli continentali, distribuiti equamente tra stile libero maschile, greco-romana efemminile.L’Italia si presenterà aglicon un gruppo di 13 atleti, per cercare di migliorare il bottino raccolto un anno fa a Bucarest nella passata edizione della rassegna continentale. Nel 2024 il movimento azzurro conquistò tre medaglie, tutte di bronzo, quindi non sarà semplice fare di meglio adovendo fare i conti con alcune assenze di peso come Franke Abraham Conyedo.Di seguito l’elenco degli italianiper gli2025: Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Jacopo Masotti (79 kg), Benjamin Honis (92 kg) nello stile libero; Tommaso Bosi (60 kg), Luca Dariozzi (82 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg), Danila Sotnikov (130 kg) nella greco-romana; Emanuela Liuzzi (50 kg), Aurora Russo (59 kg), Aurora Campagna (62 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg) al femminile.