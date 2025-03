Oasport.it - Lorenzo Musetti strapazzato da un rinato Novak Djokovic: disco rosso agli ottavi a Miami

si ferma neglidi finale del Masters1000 di. Il toscano (n.15 del ranking) è stato battuto dal serbo(n.5 del mondo) per 6-2 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un dura lezione impartita dal 24-volte vincitore Slam, che ha sciola miglior prestazione del 2025, al cospetto di unnon in grado di trovare delle soluzioni dopo l’illusorio break iniziale della prima frazione. E’ quindia proseguire nel percorso, dovendo affrontare l’americano Sebastian Korda.Nel primo setcomincia bene, trovando in apertura il vantaggio sul servizio di Nole, un po’ falloso nella gestione dello scambio.conferma il tutto alla battuta nel secondo game, ma poi la luce si spegne. Sì, perché il serbo inizia a tessere la sua tela, togliendo il tempo all’azzurro che, quindici dopo quindici, perde sempre più campo.