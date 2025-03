Sololaroma.it - L’ora di Dovbyk, senza Dybala alla Roma serve: primavera stile Girona?

Di calciomercato e allenatore del futuro si è parlato fin troppo in questi giorni di sosta, temi che il club continuerà a sviluppare dietro le quinte per mantenere il focus della squadra su un campionato pronto a ripartire col rush finale. 9 partite per la, come per tutti gli altri, per ottenere i propri obiettivi stagionali, in questo caso la qualificazioneprossima Champions League. Un’impresa che è riuscita l’anno scorso aldi Artem, giocatore che ha poi deciso di rinunciarci per sposare il progetto giallorosso, con risultati fin qui altalenanti.15 gol e 4 assist in 38 partite stagionali non sono certo un risultato da buttare, ma il suo poco coinvolgimento nella manovra della squadra e l’astotale nei match che contano, vedi il doppio confronto con l’Athletic Club, gli sono valsi molte critiche.