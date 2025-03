Inter-news.it - Longhi: «L’Inter non ha un dribblatore… ma ha un vantaggio!»

Leggi su Inter-news.it

non ha in rosa giocatori che riescono a saltare l’uomo nell’uno contro uno. L’univo è Marcus Thuram. Bruno, a RadioSportiva, spiega il perchè di tale scelta.GIOCO QUADRATO –è una squadra con un’idea di gioco ben precisa. Brunospiega come mai ci sia poco spazio per un giocatore che sappia saltare l’uomo nel gioco di Simone Inzaghi: «È una critica che muovono tutti alnon da adesso, anche l’anno scorso. Tutti sanno cheha un gioco molto quadrato, molto basato sulle azioni memorizzate. La squadra non ha quei giocatori in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Nell’Atalanta c’è Cuadrado che salta sempre l’uomo, nella Roma c’è Saelemaekers, mentre nel Napoli c’è Neres». Il gioco offensivo delle altre squadre passa anche per quei giocatori bravi nel saltare l’uomo.