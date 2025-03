Secoloditalia.it - Lollobrigida: “Sui dazi serve un compromesso virtuoso. Pronti a sostenere il settore del vino”

L’anniversario dei Trattati di Roma, che ieri hanno compiuto 68 anni, è l’occasione perfetta per sottolineare “l’importanza di un mercato aperto, della cooperazione, della centralita’ degli scambi commerciali per costruire alleanze e periodi di pace”, dice il ministro dell’Agricoltura Francescoalla “Stampa”.I“sono culturalmente inaccettabili. Illogici, se vengono applicati tra alleati che dovrebbero invece crescere insieme”, afferma il ministro dell’Agricoltura. Alla domanda se l’imposizione dipotrebbe incrinare l’alleanza con gli Stati Uniti,risponde: “Certo, è normale. La storia insegna che quando gli interessi economici sono convergenti, anche le criticità nei rapporti tra Paesi è minore. Ora stiamo cercando di trovare un punto di equilibrio. Ma il Wto, che in passato era l’organismo deputato a garantire quell’equilibrio, non è più in grado di regolare dinamiche di mercato mondiali”.