Oasport.it - L’Olimpia Milano perde a Madrid in Eurolega, ma salva la fondamentale differenza canestri

Un canestro di Nikola Mirotic a un secondo dalla fine lascia ancora una speranza alin. La squadra di Messinain casa del Realper 96-89, ma riesce are il +9 dell’andata. Una situazione che permette ancora adi sperare, anche se attualmente si trova al dodicesimo posto, maora ha tre partite (Barcellona, Virtus Bologna e Baskonia) che deve assolutamente vincere. Le sconfitte oggi di Parigi e Barcellona hanno aiutato ulteriormente, che ora con tre successi si metterebbe probabilmente al sicuro per almeno la qualificazione al Play-In.Unache parte 0/10 da tre punti e poi che chiude 12/31 dall’arco. Non bastano ali 15 punti di Zach LeDay e i 14 di Nikola Mirotic, entrambi protagonisti soprattutto nel secondo tempo.