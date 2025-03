Palermotoday.it - Lo stupro di gruppo al Foro Italico, 5 imputati rinunciano all'appello: le condanne diventano definitive

Leggi su Palermotoday.it

Soltanto uno dei sei giovanie condannati in primo grado per lodiavvenuto in un cantiere abbandonato dela luglio del 2023 ai danni di una ragazza che allora aveva 19 anni ha deciso di fare ricorso in. Visto che la Procura non ha impugnato la sentenza.