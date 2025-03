Iodonna.it - Lo stress fa male davvero

Leggi su Iodonna.it

A volte i medici dovrebbero prescrivere riposo, mostre, concerti, abbracci, serate con gli amici. Relax. Il filosofo Antifonte lo sosteneva nel V secolo avanti Cristo: «In tutti gli uomini è la mente che dirige il corpo verso la salute o verso la malattia». Altrettanto netta era la psicosomatica del Novecento, con deduzioni di buon senso anche se non sempre supportate dai dati della ricerca. Oggi si sono compresi i collegamenti tra una vita affannata, un lavoro soffocante e i problemi fisici. I contorni sono più sfumati, nel senso che non c’è un rapporto di causa-effetto tra un periodo duro e una eventuale patologia. Ma quello che si sa per certo è che locronico porta a sfasamenti dell’organismo in grado di farci ammalare. Il focus è su un ormone chiave: il cortisolo. La respirazione consapevole per contrastare loX La traduzione della psicosomaticaLa traduzione scientifica della vecchia psicosomatica e dell’espressione popolare “non farne una malattia” è una disciplina che si aggiunge alla psicologia: si chiama neuroendocrinologia e studia come si collegano il sistema nervoso e quello endocrino, che è deputato alla produzione degli ormoni.