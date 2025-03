Ilfattoquotidiano.it - Lo Stato non paga la tassa sui rifiuti e il Comune di Fontana Liri è pronto a pignorare l’Agenzia industrie difesa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, paesino da 3 mila anime nel frusinate, lononle tasse. Lo Stabilimento militare Propellenti produce armi, ma rifiuta di saldare l’Imu e la Tari, imposte utili a sostenere i servizi per i cittadini. La fabbrica è gestita dal, un ente pubblico (di natura economica) vigilato dal ministero della, dunque un’articolazione dello: per non averto lasuidal 2012 al 2018, due sentenze di primo grado (firmate dalla Corte di Giustizia di Frosinone nel 2019) condannanoa rimborsare ildicon un milione di euro.Entrambi i verdetti risalgono al 12 giugno di 6 anni fa: un contenzioso è per il debito del 2012-2014, l’altro per riscuotere gli arretrati dal 2015 al 2018. Il 31 gennaio 2025 è giunta la condanna in appello per la prima tranche (sentenza n.