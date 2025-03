Secoloditalia.it - Lo scatto inedito di Prodi che tira i capelli alla cronista (video) Lo difendete ancora?

Lo scoopfine lo realizza la trasmissione DiMartedì de La 7, senza dargli enfasi, perché le immagini parlano chiaro. L’operatore della trasmissione di Giovanni Floris è piazzato alle spalle di Romanoquando Lavinia Orefici gli fa la fatidica domanda sul manifesto di Ventotene.Il filmato non lascia adito a dubbi: il Professore in un gesto di frustrazione e di rabbiagiornalista. Un’immagine sgradevolissima e implicitamente violenta che la pagina web de La 7 titola con una definizione impropria: “La lite con la giornalista sul Manifesto di Ventotene: ecco come è andata”. Romanoe la lite con la giornalista sul Manifesto di Ventotene: ecco come è andata. #dimartedihttps://t.co/MKydz9t9Ev— La7 (@La7tv) March 25, 2025Il filmatodisu La7 sbugiarda la sinistraMa tutti possono vedere che non c’è alcuna lite, nesssun alterco.