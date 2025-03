Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria per Paul Double. Terzo Ulissi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.30LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0016.30 Siamo in attesa della classifica generale: al comando ovviamente.16.27 La top-10:(Team Jayco AlUla) – 4:18:23Jarno Widar (Lotto Development Team) – stDiego(XDS Astana Team) – stBen Tulett (Team Visma Lease a Bike) – stMagnus Sheffield (INEOS Grenadiers) – +0:03Davide De Pretto (Team Jayco AlUla) – stAlexey Lutsenko (Israel – Premier Tech) – +0:05Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) – stSimone Velasco (XDS Astana Team) – stBrandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers) – st16.24 In top-10 anche Alexey Lutsenko, Alessandro Covi e Simone Velasco.16.23 Perovviamente anche la maglia di leader della classifica generale grazie agli abbuoni.