Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: parte la prima fuga di giornata. In quattro al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.30LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0012:22 Il vantaggio dei fuggitivi è di 2? e 07”.12:19ladi. Inal: il panamense Carlos Samudio della Team Solution Tech – Vini Fantini, l’austriaco Dominik Amann della Team Vorarlberg, il francese Mathieu Burgaudeau della Team TotalEnergies e lo spagnolo Marc Cabedo della JCL Team UKYO.12:16ci sono 3389 metri di disllo da superare.12:13 100 corridori, sul totale dei 173 al via, hanno fatto il loro debutto nellaInternazionale Coppi e Bartali.12:10 Davide Donati della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, quarto a dieci secondi dal leader, è il primo degli italiani in classifica generale.