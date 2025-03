Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi supera i quattro minuti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.30LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0012:37 Ildella fuga è aumentato di 1? e 56? negli ultimi quindici chilometri.12:34 L’azione deiacquisisce consistenza. Ildeial comando è di 4? e 02?.12:31 Il vento soffia a 13 km/h in direzione Nord-Ovest.12:28 La temperatura odierna è di 15 gradi.12:25 Ial comando lavorano insieme per provare a costruire un buon margine.12:22 Ildeiè di 2? e 07”.12:19 Parte la prima fuga di giornata. Inal comando: il panamense Carlos Samudio della Team Solution Tech – Vini Fantini, l’austriaco Dominik Amann della Team Vorarlberg, il francese Mathieu Burgaudeau della Team TotalEnergies e lo spagnolo Marc Cabedo della JCL Team UKYO.