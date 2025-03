Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40km dall’arrivo

15.18che sta per raggiungere i fuggitivi: Soudal-QuickStep a dettare il passo.15.15 L'azzurro ha scollinato per primo al GPM.15.13 Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) e Leander Van Hautegem (Wagner Bazin WB) sono al momento al comando.15.10 E ripartono gli scatti dal.15.07 Va a rivoluzionarsi la situazione, raggiunti ora i fuggitivi.15.04 Finn è stato raggiunto dal.15.02 A breve la seconda scalata al Sogliano del Rubicone.14.59 Davanti restano il francese Mathieu Burgaudeau della Team TotalEnergies e lo spagnolo Marc Cabedo della JCL Team UKYO.14.56 Il campione del mondo junior è a 40" dalla vetta e prova ad andare a riprendere i fuggitivi.