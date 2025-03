Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Meillard fa il vuoto nella prima manche, De Aliprandini in lizza per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 L’austriaco fa meglio di 7 centesimi rispetto all’azzurro, griffando il quarto posto provvisorio a 96 centesimi dal leader. Ancora Austria in partenza con Patrick Feurstein.16:49 Positiva la prova dell’azzurro, che sigla delle ottime sezioni riuscendo ad inserirsi al quinto posto provvisorio. Un secondo e 3 centesimi di ritardo per De. Gara che continua con l’austriaco Stefan Brennsteiner.16:47 Pesantissimo errore del padrone di casa nelle primissime pendenti porte. Quasi due secondi e mezzo di ritardo per Radamus. Tocca ora a Luca De!16:46 Haugan lotta tra le maglie strettissime di questa, ma non basta. Un secondo e 79 centesimi di ritardo per il norvegese. Sventolano le bandiere americane per River Radamus.