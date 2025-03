Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: inizia la prima manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:36 Rotazione per il norvegese poco dopo il primo intermedio. Primo DNF di giornata. Si prosegue con lo svizzero Loic Meillard.16:34 Basse velocità che si addicono alle caratteristiche del croato, che vola al comando con il tempo di 1:11.38. E’ il momento del norvegese Alexander Steen Olsen.16:32 Tracciatura che segue quanto visto nella gara femminile. Tantissimo angolo e distanza di 22-23 metri tra una porta e l’altra. 1:11.64 il primo riferimento segnato da Tumler. Tocca al croato Filip Zubcic.16:28 Ultimato il compito degli apripista. Sta perre ladeldi Sun!16:27 Coppa di specialità già vinta dallo svizzero Marco Odermatt, che ha estratto il pettorale n.7.16:25 Luca De Aliprandini sarà l’unico azzurro al via e scatterà dal cancelletto di partenza con il pettorale n.