Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: De Aliprandini si gioca il podio, alle 19.00 si riparte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:20 Tutto sommato buona prima manche per De, a meno di 4 decimi dal. Seconda e decisiva manche che inizierà19.00. A più tardi amici di OA Sport!17:19 LA TOP TEN DOPO LA PRIMA MANCHE1-Loic Meillard (SUI) 1:10.352-Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.533-Henrik Kristoffersen (NOR) +0.654-Joan Verdu (AND) +0.805-Stefan Brennsteiner (AUT) +0.966-Marco Odermatt (SUI) +0.987-Luca De(ITA) +1.037-Filip Zubcic (CRO) +1.039-Thomas Tumler (SUI) +1.2910-Anton Grammel (GER) +1.4417:16 Oltre 5 secondi e mezzo di ritardo per Rogentin. Termina ufficialmente la prima manche.17:15 Come prevedibile il discesista esce di scena nelle primissime angolate porte. Prima manche che si chiude ora con l’elvetico Stefan Rogentin.