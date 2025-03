Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: De Aliprandini ci prova, assente Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalomdelle finali di Coppa del Mondo 2024/. Sulle nevi di Sunspazio agli ultimi appuntamenti della ricca stagione con diversi atleti a caccia di un sussulto conclusivo in vista dell’annata che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Italia che ha piazzato due atleti tra i migliori 25 delle classifiche di. Spazio dunque a Luca De, mentre non ci sarà Alex, che non ha ancora smaltito l’infortunio patito ad Hafjell. Stagione difficile per il settore delle discipline tecniche, che ha bisogno di una netta sterzata per arrivare ai Giochi Olimpici di casa con tutt’altro piglio.Uomini da battere come di consueto gli elvetici. Marco Odermatt, Loic Meillard e Thomas Tumler suoneranno la carica per l’ultimo ballo stagionale.