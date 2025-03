Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco la gara femminile. Obiettivo top 10 per Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:50 Lara Nakisarà la diciannovesima pattinatrice a scendere in pista. La sua performance è prevista per le 19:42 circa.16:47 Ricordiamo che questa rassegna iridata è valida anche come qualifica olimpica. Ma non è il momento per fare troppi calcoli. Il primodeve essere pattinare bene, eseguire due programmi puliti e scalare punti in classifica. Il resto sarà solo una conseguenza.16:45 Nella provaper l’Italia sarà della partita Lara Noi, motivata a centrare un piazzamento tra le prime dieci posizioni16:42 Si prospetta una giornata decisamente lunga da vivere al TB Garden di Boston. Dopo la maratona riservata al corto, nella notte andrà in scena lo short delle coppie d’.16:40 BUONASERA, AMICI DI OA SPORT.