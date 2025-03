Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Samodelkina in testa. Attesa per Lara Naki Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03: Ora sul ghiaccio la lettone Sofja Stepcenko, 18 anni appena compiuti, di Riga. Si allena a Champery sotto la guida di Stéphane Lambiel, Angelo Dolfini, Giulia Isceri, Gerli Liinamäe. E’ stata undicesima agli Europei due anni fa e 23ma aidi Saitama. Lo scorsdo anno si è piazzata 13ma agli Europei di Kaunas ed è stata 31ma aidi Montreal. Non ha partecipato agli Europei quest’anno. Si esibisce su Bridges di Alika. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU World Championships 2023 con 58.87.19.02: L’austriaca Olga Mikutina totalizza un punteggio nel programma corto di 59.63, secondo posto provvisorio, qualificazione per il libero e i Giochi Olimpici19.01: Ha fatto tutto bene Olga Mikutina, tranne il triplo Flip, che proprio non è entrato18.