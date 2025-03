Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: parte la gara femminile. Attesa per Lara Naki Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 Si comincia! Sul ghiaccio le atlete del primo gruppo di lavoro. Ecco di chi si trattaWarm-Up Group 11Nargiz SUELEYMANOVAAZE2Julija LOVRENCICSLO3Vanesa SELMEKOVASVK4Anastasia GOZHVAUKR5Meda VARIAKOJYTELTU16:58 Due minuti all’inizio del primo warm-up. Di seguito l’intero ordine di entrataNameNationWarm-Up Group 11Nargiz SUELEYMANOVAAZE2Julija LOVRENCICSLO3Vanesa SELMEKOVASVK4Anastasia GOZHVAUKR5Meda VARIAKOJYTELTUWarm-Up Group 26Linnea CEDERFIN7Xiangyi ANCHN8Mia RISA GOMEZNOR9Ahsun YUNKOR10Sofia SAMODELKINAKAZWarm-Up Group 311Alexandra FEIGINBUL12Kristen SPOURSGBR13Olga MIKUTINAAUT14Sofja STEPCENKOLAT15Mariia SENIUKISRWarm-Up Group 416Livia KAISERSUI17Julia SAUTERROU18Alysa LIUUSA19ITA20Lorine SCHILDFRA21Wakaba HIGUCHIJPNWarm-Up Group 522Haein LEEKOR23Madeline SCHIZASCAN24Ekaterina KURAKOVAPOL25Kimmy REPONDSUI26Mone CHIBAJPN27Niina PETROKINAESTWarm-Up Group 628Nina PINZARRONEBEL29Anastasiia GUBANOVAGEO30Amber GLENNUSA31Isabeau LEVITOUSA32Kaori SAKAMOTOJPN33Chaeyeon KIMKOR16:55 Nella lotta per l’oro è impossibile non citare la pattinatrice più attrezzata: Kaori Sakamoto, unica davvero in grado a sapere unire consistenza tecnica ed eccellenza artistica.