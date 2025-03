Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Liu strabilia, Gutmann si qualifica per Giochi e libero. Dalle 23.45 le coppie

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50: Per il momento è tutto, appuntamento alle 23.45 per il programma corto delledi. Buona serata, a più tardi!21.49. Questa la classifica finale del programma corto della gara femminile:1 Q Alysa LIU USA 74.58 40.80 33.78 8.43 8.68 8.29 0.00 #182 Q Mone CHIBA JPN 73.44 39.34 34.10 8.46 8.54 8.64 0.00 #263 Q Isabeau LEVITO USA 73.33 39.27 34.06 8.54 8.71 8.36 0.00 #314 Q Wakaba HIGUCHI JPN 72.10 39.71 32.39 7.96 8.07 8.32 0.00 #215 Q Kaori SAKAMOTO JPN 71.03 35.99 35.04 8.71 8.71 8.93 0.00 #326 Q Madeline SCHIZAS CAN 69.18 38.45 30.73 7.68 7.82 7.61 0.00 #237 Q Haein LEE KOR 67.79 36.89 30.90 7.64 7.71 7.89 0.00 #228 Q Nina PINZARRONE BEL 67.74 36.20 31.54 7.82 8.04 7.86 0.00 #289 Q Amber GLENN USA 67.65 35.91 32.74 8.