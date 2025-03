Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Liu strabilia, caduta per Lara Naki Gutmann che si qualifica per il libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51: Bene la combinazione triplo Lutz+triplo Toeloop, bene il doppio Axel, problemi in atterraggio del triplo Loop19.49: Ora sul ghiaccio la francese, Lorine Schild, 20 anni compiuti da poco, di Reims, residente a Tinqueux. Si allena tra Chamonix e Reims sotto la guida di Malika Tahir con le coreografie di Catherine Papadakis e Benoit Richaud. E’ stata 11ma aijunior 2022, 21ma nel 2023 aidi Saitama, ottima quinta lo scorso anno agli Europei di Kaunas e 17ma aidi Montreal. Decima agli Europei di Tallin a gennaio. Si esibisce su Laissez Moi Danser di Izia, Ibrahim Maalouf, Maxime Rodriguez. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU CS Budapest Trophy 2024 con 63.48.19.48: L’azzurra, nonostante la cadui totalizza il punteggio di 61.