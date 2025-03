Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra torna grande e affronta la n.1 del mondo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissimo incontro di semifinale del WTA 1000 ditraJasminee la n.1 del, la bielorussa Arynaha giocato fin qui il miglior torneo della sua stagione, unllo di tennis ritrovato e la possibilità di mettere paura all’indiscussa regina del tennis femminile mondiale.ha effettuato un clamoroso step in avanti negli ultimi 4 anni, diventando una macchina quasi perfetta che raramente si inceppa. La bielorussa è infatti riuscita ad arginare quelle fragilità emotive che la attanagliavano, facendo fruttare quella potenza che, come lei, nessun’altra possiede in campo femminile.ha ritrovato un po’ di brio in questo torneo.