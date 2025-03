Oasport.it - LIVE Paolini-Linette 6-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio e schiaffo al volo vincente di.15-30 Scambio prolungato chiuso dall’ottimo rovescio lungolinea del.15-15 Ottima risposta di rovescio di Jasmine.15-0 Servizio e dritto ben piazzato dalla polacca.SECONDO SET6-3SET! Scappa via il rovescio incrociato di. Termina qui ilparziale.40-0 TRE SET POINT! A metà rete la risposta di dritto della polacca.30-0 Ottima prima al centro del.15-0 BOOM! Dritto inside in devastante di Jasmine.3-5 Game. Servizio e dritto.serve ora per il set.40-0 Rovescio incrociato potente e preciso della polacca.30-0 Gran dritto vincente in uscita dal servizio di.15-0 In corridoio il dritto incrociato del.5-2 Game