Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic, ATP Miami 2025 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Smista alla grande di drittoe fa il punto!15-30 La Prima del serbo.0-30 Lungo il dritto di!0-15 La risposta d’incontro dicon il dritto! Può essere la chiave!23:33 Due minuti e si parte, Novakal servizio!Giocatori in campo!23:21 E allora, forse anche prima delle aspettative i giocatori sono pronti! La vittoria agli ottavi di Montecarlo nel 2023 resta l’unica dell’azzurro sull’ex n.1 del mondo.23:17 Chiude Sebastian Korda su Gael Monfils ed è ai quarti. Tra pochi minuti in campo!!22:45 Cambiato il programma! Dopo Monfils-Korda (3-4 al 3° set) scenderanno in campo.22:31 Rientrano in campo i giocatori, ricordiamo che Korda e Monfils devono finire il 3° set, poi Paolini-Linette e poi!22:15 Si va ripopolando l’Hard Rock Stadium di, tra non molto tornano in campo Monfils e Korda.