Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic 2-6, 0-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: parziale aperto di 0-7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Il serbo però non sbaglia mai due punti di fila. Palla corta e tocco di rovescio.40-40 Pesante errore di dritto dida ottima posizione.40-A Scarico il recupero di dritto dell’azzurro, non ci siamo.40-40 Con il dritto.40-30 Servizio e dritto!30-30 Precisissimo il rovescio lungoriga, comodo lo smash di.30-15 Lungo il dritto difensivo del serbo, provocato dal lungoriga di rovescio!15-15 Servizio e dritto! Importantissimo!0-15 Totale controllo delle operazioni del serbo, all’improvviso.0-1 Settimo gioco di fila, adesso c’è un turno di battuta da dentro o fuori.40-15 Servizio e due dritti.30-15 Super rovescio in cross vincente!30-0 Gran smorzata di.15-0 Altro brutto scambio gestito da, non chiude ancora un comodo attacco e stavolta neanche la volèe.