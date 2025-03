Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic 2-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: due break di fila del serbo che prende il largo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Altro gran recupero di smorzata diche chiude.15-0 Lungo il dritto difensivo del.2-5 A zero.40-0 Altro errore di dritto.30-0 In rete il rovescio di.15-0 Servizio e smorzata.2-4 Attacco morbidissimo sul rovescio, c’è il passante, altro.30-40 Non risposta di rovescio sulla seconda.15-40 Palla corta ben pensata ma mal eseguita.15-30 Gran lungoriga didi rovescio.15-15 Sbagliadopo il servizio.15-0 Altro scambio lungo, non è deciso ile conclude anche sbagliando!SecondoFergus Murphy non capisce molto le dinamiche del gioco, sono polemiche a dire il vero molto comuni nel circuito. Chiaramente lo shot clock in questa partita ha un ruolo chiave.2-3 Ai vantaggi, dopo un 40-0 comodo, che si rivolge all’arbitro nervosaemente.