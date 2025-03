Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic 2-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: contro-break del serbo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Errore gratuito di dritto dopo il servizio di un innervosito.Warning Time Violation.40-30 Clamoroso recupero divincente su una perfetta smorzata del.40-15 Errore di rovescio del.40-0 Sono tre.30-0 Servizio vincente al corpo.15-0 Servizio vincente slice.2-2 Doppio fallo sanguinoso.40-A Clamorosa risposta die dritto a chiudere.40-40 AACCCEEEE!!!40-A Troppo lontano, ne approfitta il. Terza chance.40-40 Stecca Lorenzo dopo il servizio.A-40 In rete, in rete il rovescio di, che sta ancora recuperando!40-40 LA PRIMA! Importantissima!30-40 Scambio lunghissimo, cede prima! Di dritto dopo oltre 30 tiri!15-40 Brutto errore di dritto.15-30 Doppio fallo.