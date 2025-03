Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: c’è già un break per l’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 LA PRIMA! Importantissima!30-40 Scambio lunghissimo, cede prima! Di dritto dopo oltre 30 tiri!15-40 Brutto errore di dritto.15-30 Doppio fallo.15-15 Palla corta vincente perfetta!0-15 Errore di dritto del.2-1 A zero il serbo.40-0 Servizio e dritto.30-0 Bellissimo vincente di dritto in diagonale.15-0 Incisivo il cross di dritto del serbo.2-0 Errore dicon il dritto!40-15 PRIMA VINCENTE!30-15 Frullone di dritto e smorzata!!15-15 Risposta incisiva di drittoe punto.15-0 Con il lungoriga di rovescio!1-0 Doppio fallo!!15-40 Smista alla grande di drittoe fa il punto!15-30 La Prima del serbo.0-30 Lungo il dritto di!0-15 La risposta d’incontro dicon il dritto! Può essere la chiave!23:33 Due minuti e si parte, Novakal servizio!Giocatori in campo!23:21 E allora, forse anche prima delle aspettative i giocatori sono pronti! La vittoria agli ottavi di Montecarlo nel 2023 resta l’unica delsull’ex n.