Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Juan Ayuso beffa al fotofinish per Primoz Roglic

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.3017:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata.17:41 Ci si aspettava unadai grandi distacchi, con vari attacchi in salita, così non è stato. La classifica generale resta ampiamente aperta, aspetto positivo per lo spettacolo.17:40 Questa la top10 della classifica generale dopo 3 tappe:1.(14:30:49)2.(+6”)3.Mikel Landa (+11”)4.Enric Mas (+14”)5.Junior Lecerf (+17”)6.Lenny Martinez (+17”)7.Richard Carapaz (+17”)8.Laurens De Plus (+17”)9.Lannert Van Eetvelt (+17”)10.Egan Bernal (+17”)17:38 CONFERMATO! Vitorria per, che vola anche al comando della classifica generale.