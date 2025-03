Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa al Coll de la Creueta, il gruppo si avvicina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.3015:53 Disllo di 1059m con pendenza massima al 15%.15:50alde la, saranno i 20 chilometri più duri dell’intera corsa a tappe.15:47 Andatura non particolarmente elevata per i fuggitivi, margine di 2’20” al momento.15:44 Anche ilha sinatode la Batallola, è importante affrontare la discesa nelle posizioni di testa per evitare contatti, le curve non mancano e il manto stradale non è dei migliori.15:41 Il plotone ha recuperato tanto negli ultimi chilometri, il vantaggio dei 4 battistrada è sceso a 3’00”.15:38 La testa della corsa sta battezzando in questo momento i 10km di discesa che porteranno alde la: 20,3km al 5,1%.